IKEA roept strandstoelen terug vanwege gevaar voor beknelling

IKEA heeft besloten tot deze veiligheidswaarschuwing na ontvangst van vijf meldingen over bekneld geraakte vingers. In deze gevallen hadden klanten de MYSINGSÖ strandstoel gedemonteerd om de bekleding los te halen voor een wasbeurt. Bij het niet correct opnieuw monteren bestaat het gevaar dat mensen door de stoel zakken. Ook kunnen hierdoor vingers bekneld raken. Voor zover bekend zijn er geen meldingen over verwondingen in Nederland binnengekomen.

Klanten kunnen de strandstoel inleveren bij elk IKEA woonwarenhuis. Daar krijgen zij het volledige aankoopbedrag terug.