15-jarige jongen aangehouden voor mishandeling conductrice

Maandag 23 januari heeft de politie een jongen aangehouden die een conductrice had mishandeld.

Rond 23.30 uur kreeg de politie melding dat er een jongen in de trein zat die geen vervoersbewijs bij zich had. Toen de jongen zonder te betalen de trein wilde verlaten, hield een conductrice hem tegen. Er ontstond een worsteling waarbij zij aan haar hand gewond raakte. Op basis van het opgegeven signalement konden agenten de jongen, van 15 jaar oud uit Gouda, op het Stationsplein aanhouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.