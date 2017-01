Ondernemers balen van gemeentelijk besluit tot bouw nieuwe Holland Outlet Mall

“Zoetermeer gokt op het verkeerde paard”, volgens Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt die spreekt namens de verschillende ondernemersverenigingen uit de regio. “De wereld verandert, de retail moet vernieuwen en de Mall of the Netherlands verdient een stevig antwoord. Dat is niet een Holland Outlet Mall erbij in Zoetermeer. Dat antwoord moet komen van de retailers uit Zoetermeer en de regio. Het toevoegen van 31.000 m2 dat niet onderscheidend is, draagt niet bij aan het gezamenlijk formuleren van dat antwoord en staat bovendien haaks op de doelstellingen uit de Retailagenda en de Retaildeals die de Rijksoverheid, de provincies en de Nederlandse gemeenten met elkaar maakten,” aldus Voogt. “En van afstemming met de regio’s is absoluut geen sprake.”

De ondernemers stellen dat er noch in Zoetermeer, noch in de regio behoefte is aan een HOM en wijzen daarom het besluit van de gemeenteraad af. Ook vinden zij de aangenomen amendementen volstrekt onvoldoende om het beoogde hoge segment en de complementariteit van het assortiment juridisch te borgen.

Onrust

Voogt: “Dat er geen amendement is ingediend om de geactualiseerde plannen zo snel mogelijk voor te leggen aan de provinciale adviescommissie, is op zijn zacht gezegd een gemiste kans. De ontstane onrust blijft nu nog langer voortduren en dat is schadelijk voor het vestigings- en investeringsklimaat in Zoetermeer en de regio en daar is niemand bij gebaat.”

Nico Voogt sprak in tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Zoetermeer op maandag 23 januari 2017. Ook Gerard van Erk, die sprak namens de SOG, de gezamenlijke winkeliersverenigingen in Gouda, had eenzelfde kritische boodschap.