Inwoners Lelystad kunnen zich gaan opmaken voor herrie door vliegtuigen

Rijkswaterstaat gaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken of woningen rondom luchthaven Lelystad in aanmerking komen voor gevelisolatie. De komende weken bezoekt Rijkswaterstaat de woningen die zijn aangemeld voor het onderzoek.

Op basis van het onderzoek wordt bepaald of het nodig is een woning te isoleren tegen het geluid van de vliegtuigen, bijvoorbeeld met dubbel glas, het dichten van kieren of het isoleren van het dak.

Afgelopen maanden hebben eigenaren van woningen binnen de daarvoor in de regelgeving vastgestelde geluidscontour (40 Ke contour) hun woning kunnen opgeven voor het isolatieonderzoek. In totaal hebben 20 eigenaren, van de 21 woningen die voor het onderzoek in aanmerking kwamen, zich gemeld bij Rijkswaterstaat. Na afronding van de onderzoeken kan dit najaar worden gestart met het aanbrengen van de isolatie. De planning is om de geïsoleerde woningen in 2018 op te leveren, zodat de bewoners beschermd zijn tegen het geluid van vliegtuigen voordat luchthaven Lelystad haar deuren opent voor grote vliegtuigen, aldus het ministerie.

Schiphol/Ronde Venen

Hoe je het wendt of keert, de geluidsoverlast zal ook in de regio Lelystad sterk gaan toenemen nu de luchthaven meer ruimte krijgt om door te groeien. In de regio De Ronde Venen is de overlast door Schiphol een heet hangijzer. Dinsdagochtend vroeg zat uw redacteur letterlijk met de haren overeind in bed. Dat gebeurde rond 06.30 uur, toen een groot vliegtuig schijnbaar een lange klim nodig had om de lucht in te komen. 'Even dacht ik dat ik mijn bed uit zou moeten om verslag te gaan doen van een vliegramp'. Gelukkig bleef het bij een ''wake up call'' door Schiphol. Ook in deze regio neemt het aantal meldingen van geluidsoverlast de laatste jaren fors toe.