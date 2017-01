Politie vindt 42.000 euro in auto Rotterdam

Tegen drie uur controleerden agenten een voertuig op de Oosterkade. Er leek in eerste instantie niets bijzonders in te zetten. Maar toen probeerden ze het luik te openen, waar het reservewiel onder hoort te zitten. En dat lukte niet, wat ze ook probeerden. De agenten besloten de auto in beslag te nemen. Op het bureau werd het luik opengebroken. Daar kwam 42.950 euro onder vandaan. De auto en het geld zijn in beslag genomen. De twee inzittenden worden verdacht van witwassen. Het gaat om mannen van 31 en 35 jaar oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats.