Meer illegalen onderschept opweg naar Engeland

Het aantal inklimmers dat illegaal de oversteek naar Engeland probeert te maken was in de afgelopen drie maanden 430. Dit is bijna twee maal zoveel als in het vorige kwartaal. Het totale aantal inklimmers dat in 2016 is aangetroffen is 1.280. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.