Man omgekomen bij bedrijfsongeval in Etten-Leur

Bij een bedrijfsongeval op een boerderij aan de Bankenstraat in Etten-Leur is dinsdagmiddag een man om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Het is nog niet precies bekend wat er gebeurd is, maar bronnen melden aan Omroep Brabant dat er bij werkzaamheden aan een tractor iets is mis gegaan. De tractor zou naar voren geschoven zijn waardoor de man bekneld kwam te zitten tussen het voertuig en de muur.

Hulpdiensten rukte massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De man bleek ter plaatse te zijn overleden aan zijn verwondingen. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.