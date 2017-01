Geen bevestiging gevonden van uitzetten liquidatie-opdrachten

Het onderzoek begon enkele maanden geleden nadat bij de politie in Oost-Brabant informatie was binnengekomen dat een 61-jarige man uit Echt twee liquidatie-opdrachten zou hebben uitgezet. De verdachte werd dinsdag 20 september aangehouden in zijn woning en in verzekering gesteld. Donderdagavond 22 september werd hij weer heengezonden terwijl het onderzoek op dat moment nog volop door liep. Dat onderzoek is nu afgesloten, met de conclusie dat er geen bevestiging van het onderzochte feit naar voren is gekomen.