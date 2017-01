Bijstandsgerechtigden uit Echt-Susteren aan de slag bij VDL Nedcar

Met de steun van de gemeente Echt-Susteren zijn 16 bijstandsgerechtigden aan een baan bij VDL Nedcar in het Limburgse Born geholpen. Dit heeft de gemeente Echt-Susteren dinsdag bekendgemaakt.

'Koploper'

Daarmee is Echt-Susteren verhoudingsgewijs koploper in Limburg van het project ‘VDL Nedcar 2016’. Doel van dit project is om werkloze bijstandsgerechtigden inzetbaar te maken voor verschillende banen bij VDL Nedcar.

Succes

De gemeente heeft vorig jaar 42 mensen voor het project aangemeld en 40% heeft daadwerkelijk een contract bij de autoproducent gekregen. De wethouder spreekt dan ook van een van de meest succesvolle projecten van de gemeente in de afgelopen jaren.

Het succes is volgens wethouder Geert Frische vooral te danken aan de goede selectie van mogelijke kandidaten. 'Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van vervoer, begeleiding en opleidingen, aldus wethouder Frische.

Perspectief 2017

Dit biedt perspectief voor de toekomst gericht op werkgelegenheid. Burgers in een soortgelijke situatie kunnen mede dankzij deze projecten weer actief aan het arbeidsproces meedoen. Tevens zijn ze dan niet meer afhankelijk van een uitkering. 'Een ontzettend goed en bevredigend resultaat. Daarom ben ik ook blij dat in 2017 een vervolg hieraan wordt gegeven', aldus wethouder Frische.