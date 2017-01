Scooter total loss na aanrijding

Het ongeval gebeurde bij de oversteekplaats naar de Groen van Prinstererstraat. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om de bestuurder van de scooter na te kijken.

Het letsel viel mee en hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Van de scooter was niet veel meer over, het achterwiel was volledig afgebroken. Ook de auto had een flinke deuk overgehouden.