Politie start grootschalig onderzoek na schietincident Rotterdam

De politie is een groot onderzoek gestart na een schietincident maandagavond op het W.G. Witteveenplein in Rotterdam waarbij een 38-jarige Rotterdammer zwaargewond is geraakt. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Melding schoten

Maandagavond kreeg de politie melding van schoten op het W.G. Witteveenplein in Rotterdam. Agenten troffen een zwaargewonde man. Hij werd gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De melding kwam om 20.20 uur binnen bij de politiemeldkamer.

Hoofdwond

Toen de agenten enkele minuten later op het W.G. Witteveenplein aankwamen stond er al een groepje mensen om het slachtoffer heen stond. De, naar later bleek, 38-jarige Rotterdammer, lag met een hoofdwond in het gras langs de weg. De agenten hebben eerste hulp verleend tot de ambulance er was. Het slachtoffer is na een succesvolle reanimatie overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee mannen weggerend

Zodra de ambulance er was, zijn de agenten begonnen met het horen van getuigen en omstanders. Daaruit bleek dat er meerdere knallen zijn gehoord. Ook melden sommige getuigen dat er na het schietincident twee mannen zijn weggerend richting de Jacques Nycolaasstraat waar zij in een auto zijn gestapt en zijn weggereden richting Vuurplaat.

Getuigen

De politie vraagt mensen die mogelijk getuige zijn geweest en die nog niet met de politie gesproken hebben of die op andere wijze informatie hebben die interessant kan zijn om contact op te nemen met de politie.