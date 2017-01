EU: migrantenstroom Libië moet voor de zomer stoppen

De Commissie vreest dat anders de kernwaarden van de EU ernstig in gevaar komen. Dit schrijft de Volkskrant woensdag. De stroom moet binnen enkele maanden stoppen zo vinden EU-president Tusk, Europese Commissie-voorzitter Juncker en tijdelijk EU-voorzitter Muscat. Ze stellen verregaande maatregelen voor zoals het afgrendelen van Libië.

Verkiezingen

Muscat heeft er al voor gewaarschuwd dat als de stroom niet wordt stopgezet Marine Le Pen en Geert Wilders straks, aan de macht gekomen door miljoenen boze burgers, het hele Europaproject opblazen. Tusk. Muscat en Juncker zijn zich al veel langer bewust van het feit dat de burger de EU straks afrekent op de aanpak van illegale migratie. Dit jaar zijn er verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en mogelijk in Italië. En die verkiezingen zijn een extra reden om met ingrijpende maatregelen te komen, aldus de krant.

Stroom stoppen

Om de stroom te stoppem ,pet de Libische kustwacht actiever de vluchtelingenboten gaan onderscheppen. Libische matrozen moeten beter worden getraind en Libië zou financiële hulp moeten krijgen bij het aanschaffen en repareren van schepen van de kustwacht. Een probleem is wel dat het door de chaos in Libië vrijwel onmogelijk is om zaken te doen met het land: er is geen centraal gezag of bestuur waarmee afspraken gemaakt kunnen worden.