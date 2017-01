'Middelbare scholieren krijgen na twee jaar voortgezet onderwijs nieuw advies'

Daarmee is het eindadvies van de basisschool niet langer meer het enig geldende advies. Dit schrijft dagblad Trouw woensdag. Voorzitter VO-raad Paul Rosenmöller in de krant: 'Het is een van de antwoorden op de kansenongelijkheid in het onderwijs.' De VO-raad is de koepelorganisatie van alle middelbare scholen.

Rosenmöller: 'Het schooladvies moet iets zeggen over de start van de middelbare school en niet dienen als verwachting van welk diploma je uiteindelijk gaat halen. Het lijkt ons dus logisch om na twee jaar een nieuw moment in te bouwen waarin je met zijn allen bespreekt: waar sta je nu?'

Het tweede schooladvies is voor een deel het antwoord op de analyse van de Inspectie van het Onderwijs die in 20-16 stelde dat de ongelijkheid tussen kinderen van lager- en hogeropgeleide ouders groeit. Wil het tweede schooladvies echt zinnig zijn voor kinderen dan moeten scholen hun eerste klassen anders organiseren.