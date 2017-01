Jongen (17) raakt ernstig gewond bij ongeval Tilburg

Een vrachtwagen en personenauto botsten tegen elkaar. Een 17-jarige jongen uit Baarle-Nassau raakte ernstig gewond.

De personenauto kwam op de kruising Rielseweg / Clara Zetkinweg in botsing met de aanhanger van de vrachtauto. De bijrijder raakte daarbij ernstig gewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder, een 19-jarige man uit Baarle-Nassau is aangehouden in verband met verder onderzoek. De verkeersongevallenanalysdienst deed ter plaatse onderzoek. De auto van de verdachte is in beslag genomen.