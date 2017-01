Opmars onderwereld in Noord-Nederland reden tot bezorgdheid

Door de verantwoordelijke instanties intensief te laten samenwerken wil Noord-Nederland die verstrengeling gaan aanpakken. Personen die verdacht worden van schimmige praktijken zoals faillissementsfraude en oplichting worden gezamenlijk aangepakt door politie, justitie, gemeente en Belastingdienst. Dit meldt onder meer Dagblad van het Noorden.

Hugo van Klaveren van de recherche Noord-Nederland zegt tegen de krant dat er momenteel 15 grote zaken lopen in Drenthe, Groningen en Friesland, waarbij sprake is van ondermijndende criminaliteit. Onlangs werd in Noord-Brabant nog aan de bel getrokken vanwege de verweving van de onder- en bovenwereld. Hoofdofficier Veurink zegt dat criminele organisaties ook in Drenthe, Groningen en Friesland bezig om op die manier een machtspositie proberen te krijgen. Veurink in de krant: 'Het is niet zo erg als in het Zuiden, maar we zien het steeds vaker in ons gebied. We hebben meerdere gevallen waarbij we een paar tegels oplichten en we op een hoop ellende stuiten.'