Zorgen om pannen van de Albert Heijn-spaaractie

Dit meldt RTV NH woensdag. De antiaanbaklaag van de pannen zou schadelijk zijn. In de Facebook-berichten wordt gemeld dat vogels dood zijn neergevallen na gebruik van de bakpannen. De gebruikers klaagden zelf over brandende ogen. De vogels zouden dood zijn gegaan doordat de antiaanbaklaag van Teflon zou zijn en de vogels een Teflon vergiftiging zouden hebben gekregen. In Teflon-antiaanbaklaag zou een schadelijke stof zitten die sinds enige tijd verboden is.

Albert Heijn zegt in een reactie op Facebook:. 'We hebben zojuist even contact gehad over de pannen en we zijn hier erg van geschrokken. De stof PFOA zit niet onze pannen en dit maakte de Teflon pannen vroeger schadelijk. Dit zit er in ieder geval niet in. Uiteraard gaan we verder op onderzoek om te kijken waardoor dit heeft kunnen gebeuren.'

