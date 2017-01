Aanhoudingen in onderzoek naar zware mishandeling en vernieling rond jaarwisseling

De politie heeft woensdagochtend drie verdachten aangehouden voor een zware mishandeling in de nieuwjaarsnacht in Renkum. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de vernieling van een auto met vuurwerk.

Op 1 januari kwam er rond 04.00 uur bij de politie een melding binnen van een ongeval met een scooter op de kruising van de Enkweg met de Kerkstraat. Ter plaatse bleek dat er een jongeman van 20 was mishandeld, en dat er dus geen sprake was van een ongeval. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en moest daar meerdere dagen blijven voor behandeling.

Onderzoek

De politie onderzoekt of er verband is met de vernieling van een auto eerder, op oudjaarsavond. De auto werd met vuurwerk vernield. In dat onderzoek zijn nu drie mannen van 22 jaar uit Renkum aangehouden. Agenten hebben huiszoeking gedaan bij de verdachten. Daarbij werden verschillende wapens gevonden, waaronder een vuurwapen, ploertendoders, een boksbeugel en een vlindermes. Het onderzoek gaat nu verder om te achterhalen wat de rol van de verdachten geweest is.