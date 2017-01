TV-uitzending levert 18 tips op in moordzaak

'Van deze reeks meldingen komen op het eerste gezicht enkele tips in aanmerking voor een nader onderzoek', aldus de politie.

Opsporingsbericht

Dinsdagavond 24 januari kwam het moordonderzoek uitgebreid aan de orde in het opsporingsprogramma. De politie had een aantal concrete vragen. Zoals wie heeft iets na 15 juni jl., de dag dat Van den Boogaart voor het laatst is gezien, iets ongebruikelijks bij het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland gezien.

Ook wilde de politie weten waar Erik verbleef tot aan zijn vermissing. Verder had de politie vragen over een geleende Hyundai Santa Fé met het kenteken 89-TZ-HP en waar een duur horloge is, die Erik in Antwerpen kocht.

Doodgeschoten

Op vrijdag 11 november 2016 werd het in plastic zeil verpakte lichaam van Van den Boogaart (55) gevonden, drijvend in het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland. De in Spijkenisse wonende havenarbeider is dan al maanden vermist.

Hij blijkt te zijn doodgeschoten, waarna hij in het water is gedumpt. De politie is direct een rechercheonderzoek gestart. Tot nu toe heeft dit nog niet tot de aanhouding van de daders geleid.