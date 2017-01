Aydin C. ontkent alles

In Amsterdam is de rechtszaak begonnen tegen Aydin C. die wordt verdacht van het chanteren van tientallen meisjes om seksvideo’s van zichzelf op te nemen. De bekendste zaak is die van de Canadese Amanda Todd. Zij pleegde zelfmoord na jarenlange digitaal in de greep van de man te zijn geweest.

In totaal wordt C. verdacht van 72 verschillende strafbare feiten. Waaronder het maken en verspreiden van kinderporno van 34 minderjarigen, oplichting en afpersing van mannen in Groot Brittannië en Australië. De afpersing van het Canadese meisje is niet meegenomen in het strafdossier. Canada heeft om de uitlevering van C. gevraagd en wil hem zelf hiervoor berechten.

Tijdens de zitting ontkende Aydin C. alle ten laste gelegde feiten en zei te zwijgen totdat hij het laatste woord heeft.