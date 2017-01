Inbreuk op rechten architect bij verbouwing museumgebouw Naturalis

Omdat de binnenzijde van het bestaande museumgebouw van Naturalis in Leiden door de plannen voor verbouwing te veel wordt aangetast, zijn deze in strijd met de auteursrechten van de architect, zo heeft de rechtbank Den Haag woensdag. geoordeeld. De architect had een rechtszaak aangespannen tegen de Stichting Naturalis Biodiversity Center.