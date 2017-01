WhatsAppen en bellen op rijdende fiets onmogelijk gemaakt

Grote risico's

Zo’n 83 procent van de Nederlanders heeft een smartphone. Met name jongeren zijn erin voorzien. Veel smartphonegebruikers versturen berichten en nemen telefoongesprekken aan als ze deelnemen aan het verkeer. Dat brengt grote risico’s met zich mee. Bij circa één op de tien fietsongelukken is een smartphone betrokken. In de leeftijdsgroep van 12 tot 34 jaar ligt dat cijfer twee keer hoger.

Geen afleiding

'De fiets met SafeDrivePod werkt heel simpel: het ingebouwde systeem maakt via bluetooth verbinding met de app op de telefoon. Als fietsers opstappen en minstens 10 kilometer per uur rijden, schakelt de smartphone automatisch uit. Fietsers kunnen in dat geval niet meer afgeleid raken. Ze richten zich volledig op het verkeer', zegt woordvoerder Ferdi Ertekin van Koninklijke Gazelle.

Verkeer grootste bezorgdheid ouders

'Uit onderzoek blijkt dat verkeer de grootste bezorgdheid is van ouders. Met deze fiets liggen zij niet meer wakker. Het systeem valt niet te omzeilen zonder medeweten van ouders', zegt Paul Hendriks van SafeDrivePod. Het apparaat is niet louter een repressief middel. 'We moeten ons bewust worden dat smartphonegebruik in het verkeer niet normaal is. Met de SafeDrivePod versnellen we deze beweging.'

Eerste op de markt

Volgens onderzoek van Maurice de Hond is 77 procent van de Nederlanders tegen telefoongebruik op de fiets. Gazelles fiets die internetgebruik en bellen blokkeert, is straks de eerste op de markt. Gazelle en SafeDrivePod werken op dit moment aan de ontwikkeling.