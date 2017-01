Politie stuit per toeval op grote partij drugs in woning Eindhoven

Woensdag is de politie per toeval in een woning van een appartementencomplex aan de Heezerweg in Eindhoven op een grote hoeveelheid drugs gestuit. Dit meldt de politie woensdagavond.

Deurwaarder

Rond 10.15 uur werd de woning bezocht door een deurwaarder. Een agent was daarbij –zoals gebruikelijk– ter ondersteuning aanwezig. In de berging van de woning werd een vijftal jerrycans gevonden en juist op die plek werd een vreemde lucht waargenomen. Daarop werd de hulp ingeschakeld van de brandweer en medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen.

Synthetische drugs

De jerrycans bleken gevuld met een stof die wordt gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Ook in het pand werd voor ruim 250 kilo aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Ook vond de politie diverse pakketten met in totaal meer dan 10 kilo aan XTC-pillen.

Gestolen kleding

Daarnaast vonden agenten in de woning meerdere bigshoppers met daarin vermoedelijk gestolen kleding. De prijskaartjes zat in veel gevallen nog op de goederen. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.