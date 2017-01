Barbecueën niet langer toegestaan in Vondelpark

Op initiatief van de VVD Amsterdam Zuid is per 1 maart 2017 barbecueën in het Vondelpark niet langer toegestaan. “Deze beslissing is nodig om de hoge kosten en afvaloverlast in het Vondelpark aan te kunnen pakken. Bovendien zijn er in 8 parken in Amsterdam voldoende alternatieve barbecueplekken aanwezig”, aldus VVD-bestuurscommissielid Daan Wijnants.