Meer kiloknallers bij Albert Heijn en Jumbo in 2016

Albert Heijn en Jumbo zijn de enige supermarktketens die in 2016 veel meer kiloknalden met vlees dan in 2015. Bij de meeste andere supermarkten is een daling te zien. Dit blijkt uit de foldermonitor van Wakker Dier.

Wakker Dier is ontsteld door de cijfers: “Ongelofelijk, Albert Heijn en Jumbo voeren een vleesoorlog om klanten van elkaar weg te kapen. Dat voor die vleesstunts duizenden dieren een rotleven leiden, kan ze kennelijk niets schelen! Van de marktleiders verwacht je een voorbeeldpositie, net zoals ze met plofkip hebben laten zien”. In totaal maakten de 12 supermarktketens in 2016 14 duizend keer reclame voor vlees.

Meer kiloknallers bij Albert Heijn en Jumbo

In 2016 stonden er bijna 700 kiloknallers minder in de supermarktfolders dan in 2015, een daling van 6%. Dit is te danken aan alle supermarkten, met uitzondering van Albert Heijn, Jumbo en – in mindere mate – Aldi. Jumbo stuntte 46% méér met dierenleed en Albert Heijn 16% meer.