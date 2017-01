Door politie gezochte man door brandweer uit spouwmuur gehakt

De man die woensdagmiddag werd gezocht na een inval in zijn woning met behulp van een politiehelikopter is later op de avond gevonden in een woning aan de Aalscholverlaan in Vlaardingen.

De verdachte had een creatieve verstop plek gezocht in de spouwmuur van zijn toilet. Tijdens een inval had de man zich verstopt waarna agenten hem niet meer konden vinden. De agenten vertrokken en werden later die dag gebeld dat de man op z'n kop al een paar uur vast zat in de spouwmuur. De brandweer is ter plaatse gekomen om de verdachte uit de benarde positie te verwijderen. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis onder begeleiding van twee agenten. Waarvoor de man werd gezocht is niet bekend.