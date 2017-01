Transacties overeengekomen na instorten dak Grolsch Veste

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is een transactie overeengekomen met twee bouwbedrijven in verband met het instorten van het dak van De Grolsch Veste in Enschede. De transactie is overeengekomen voor het overtreden van de Arbowetgeving.