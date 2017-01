Skiër heeft engeltje op zijn schouder tijdens val van klif

In de Franse Alpen heeft een skiër, naast zijn camera, ook een engeltje op zijn schouder gehad toen hij van een klif viel.

De jongeman was lekker aan het skiën op hoge snelheid toen hij dacht een heuveltje te nemen. Maar dat heuveltje bleek het einde van de baan waardoor hij enkele tientallen meters naar beneden viel. De skiër had het geluk dat hij terechtkwam in een dik pak sneeuw dat zijn val brak.