Politie-uniformstukken soms bij buren afgeleverd

Politiemedewerkers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare en veilige bezorging. Daarom neemt de korpsleiding binnen vier weken een besluit over een aanpassing van het bezorgproces.

Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld 130.000 pakketjes met uniformonderdelen bezorgd. Hoewel de bezorging van deze pakketjes volgens de officiële statistieken maar zelden misgaat, heeft de politie voldoende redenen om de huidige bezorgprocedure te heroverwegen. Uit interne geluiden blijkt dat het voorkomt dat kledingpakketten bij afwezigheid worden afgegeven bij de buren. Hoewel de kleding dan meestal netjes bij de betreffende agent terechtkomt, gaat deze praktijk in tegen de afgesproken bezorgprocedure.



Onlangs bleek ook dat onbezorgbare pakketjes niet altijd goed ’retour afzender’ gaan. In plaats van bij het afgifteadres van de politie, kwam pas een pakketje terecht bij de redactie van De Stentor, een krant in Oost-Nederland.

Besluit over vier weken

Momenteel wordt onderzocht welke vorm van verspreiding het meest betrouwbaar en veilig is. Over vier weken neemt de politie hierover een besluit. Er zijn verschillende opties denkbaar, waaronder die van rechtstreekse bezorging op politielocaties.