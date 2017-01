Amateuristisch en gevaarlijk GHB laboratorium ontmanteld

Via een anonieme melding is de politie in Tilburg op het spoor gekomen van een gevaarlijk, amateuristisch GHB laboratorium.

Op woensdag 25 januari 2016 kwam er bij de politie een anonieme melding binnen. Op een adres in de Koestraat zou de bewoner GHB aan het produceren zijn. Er werd meteen actie ondernomen en een speciaal team werd opgeroepen. Om 16.00 uur viel de politie de woning binnen.

Wat ze in de woning aantroffen baarde de specialisten ernstige zorgen. Ze troffen zes liter grondstof en twee liter GHB eindproduct. Er was op dat moment een productieproces bezig in een zeer amateuristisch laboratorium. De bewoner bleek zelf van zijn eigen product gebruikt te hebben maar was daar onwel van geworden. Er is een ambulance opgeroepen die de verdachte heeft nagekeken. Hij kon naar het bureau gebracht worden. In de woning lag ook nog 35 gram amfetamine en 5 gram cocaïne. Ook stonden er verschillende flessen chemicaliën die nodig zijn in het proces. Al met al dus een hele gevaarlijke situatie: verschillende gevaarlijke chemicaliën die bij elkaar gebracht worden door iemand die zelf onder invloed is.