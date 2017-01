Politie dient klacht in tegen juriste om betichting van racisme

De politie in Den Haag dient een klacht in tegen een juriste van het Internationaal Gerechtshof.

De 30-jarige vrouw beklaagde zich op Facebook over haar gewelddadige en onterechte aanhouding. Ze verweet het politiekorps dat er sprake zou zijn van racisme. De politie reageert vandaag op de aantijgingen van de vrouw.

Surveillerende agenten stonden dinsdag 24 januari omstreeks 09.30 uur te wachten voor het verkeerslicht op de kruising van de Anna Paulownastraat met de Laan van Meerdervoort. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw, terwijl het verkeerslicht op rood staat, schuin de kruising oversteekt met haar fiets aan de hand. Een stadsbus, die vanaf de Laan van Meerdervoort rechtdoor rijdt door het voor hem groene licht, mist de vrouw op een haar na.

Camerabeelden

Op de stoep aangekomen spreken de agenten de vrouw vanuit hun auto aan, maar zoals ook op de beelden te zien is, draaide de vrouw na een korte reactie haar hoofd om en vervolgde haar weg. De agenten zijn naar de vrouw toegereden en uitgestapt om haar aan te kunnen spreken op haar gedrag. Op de beelden is de zien dat zij enige tijd met de vrouw in gesprek zijn. De agenten hebben de vrouw nogmaals op haar gevaarlijke verkeersgedrag aangesproken en haar gevraagd om een identiteitsbewijs. Dat kon zij niet overleggen waarna ze wilde weglopen. Op de camerabeelden is duidelijk te zien dat zij weg wil lopen en dat de agenten daarop aanvankelijk haar fietsmand beetpakken en haar vervolgens bij een hand pakken.

Verzet

Vanaf dat moment begint de vrouw zich ernstig te verzetten. De beelden laten zien dat de vrouw herhaaldelijk aan de greep van de agenten probeert te ontkomen door zich los te rukken. Ook probeert zij met haar benen een van de agenten pootje te haken terwijl zij naar omstanders roept. Uiteindelijk slagen de agenten, die gedurende het hele incident zichtbaar rustig en beheerst te werk gaan, erin de vrouw één handboei om te doen. Omdat zij haar verzet minutenlang voortzet, besluiten de agenten uiteindelijk de vrouw dan maar met één handboei om in de auto te plaatsen. Ook wanneer zij in de auto zit, gaat haar heftige verzet door en krijgen de agenten zelfs toestemming om de vrouw met zwaailicht en sirene zo snel mogelijk naar het bureau te brengen.



Nadat de vrouw op het politiebureau is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, is zij ingesloten in de cel. Zij heeft uiteindelijk alleen een proces-verbaal gekregen voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en niet voor het gepleegde verzet. Tussen het moment van aanspreken en het heenzenden van de verdachte heeft in totaal 1 uur en 20 minuten gezeten.

Politiechef dient klacht in

De politie benadrukt dat de vrouw is aangehouden naar aanleiding van haar gevaarlijke verkeersgedrag. Het verwijt van de vrouw dat er sprake zou zijn van racisme en gewelddadig optreden van de politie is volstrekt ongegrond. De politiechef van de Eenheid Den Haag zal bij de president van het International Court of Justice een klacht indienen tegen de betrokken vrouw vanwege haar aantijgingen jegens de politie waarbij zij suggereert dat er sprake is van racistisch politiegeweld.