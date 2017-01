'Arts krijgt berisping voor onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie'

Dat blijkt uit een oordeel dat de toezichthouder woensdag openbaar maakte. Het ging om een patiënte met vergevorderde alzheimer. Dit schrijven Trouw en het Reformatorisch Dagblad. Trouw schrijft dat het voor het eerst in Nederland is dat een arts berispt wordt, omdat ze euthanasie heeft verleend aan een patiënt met dementie, terwijl niet onomstotelijk was vastgesteld dat de vrouw op dat moment ook echt euthanasie wilde.

Wilsverklaring

De vrouw van rond de 80 was naar een verpleeghuis gemoeten, omdat haar dementie zover gevorderd was dat haar man de zorg niet meer aankon. De vrouw had een wilsverklaring waarin stond dat zij euthanasie wilde als 'ze daar zelf de tijd rijp voor achtte'. De vrouw was in het verpleeghuis vaak angstig en boos en dwaalde 's nachts door het huis. Na een paar weken was de verpleeghuisarts tot de conclusie gekomen dat de vrouw ondragelijk leed. Zij was weliswaar niet meer wilsbekwaam, maar de wilsverklaring van de vrouw rechtvaardigde volgens de arts de euthanasie.

'Grens overschreden'

Om de vrouw rustig te krijgen, gaf de arts haar van te voren heimelijk een slaapmiddel in de koffie. Toen de arts haar vervolgens het euthanasiemiddel inspoot, maakte de vrouw een beweging alsof ze overeind wilde komen. De arts besloot door te gaan terwijl de familie de patiënte vasthield. Volgens de toetsingcommissie heeft de arts 'een grens overschreden' door de eerste dosis slaapmiddel heimelijk te geven. Daarnaast hadden de bewegingen van de vrouw de arts moet doen stoppen. Volgens de commissie wees de wilsverklaring van de vrouw niet duidelijk op een weloverwogen wens om euthanasie te krijgen na de opname in het verpleeghuis. De vrouw had aangegeven euthanasie te willen als zij zelf daar de tijd rijp voor achtte. Deze formulering houdt geen rekening met de situatie waarin iemand niet meer wilsbekwaam is.

Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat de toetsingscommissie in 2012 ook al een arts heeft berispt. Er werd toen uiteindelijk wel afgezien van een strafrechtelijke vervolging en bleef het bij een vermanend gesprek. Het betrof toen een patiënt met de ziekte van Huntington.