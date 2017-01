EOD haalt achter gebleven explosief weg na plofkraak in Didam

In de nacht van woensdag op donderdag is er een plofkraak gepleegd op een pinautomaat aan de Wilhelminastraat in Didam. De EODD kwam ter plaatse en heeft een achter gebleven explosief afgevoerd en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

Meerdere woningen boven de bank zijn uit veiligheidsoverwegingen ontruimd. Deze woningen zijn zojuist, rond 12.00 uur, vrijgegeven.

De plofkraak vond rond 03.10 uur plaats. Bij de kraak is een flinke ravage ontstaan. Het is nog niet duidelijk of er buit gemaakt is. Ongeveer 20 bewoners van zo’n 10 woningen werden opgevangen in het gemeentehuis. De politie was snel ter plaatse maar de daders zijn niet meer aangetroffen. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld, inclusief een buurtonderzoek.

Op dit moment vinden er nog wat stutwerkzaamheden plaats om er zeker van te zijn dat er in de bank veilig gewerkt kan worden, en daarna gaat het sporenonderzoek van de politie van start.