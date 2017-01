Politie onderzoekt dood Haagse vrouw

Dinsdag 24 januari rond 18.00 uur kwam er via 112 een melding binnen dat er een ambulance nodig was voor een gewonde vrouw in een woning aan de Leyweg. In de woning troffen agenten en personeel van de ambulance een zwaar gewonde vrouw aan die naar het ziekenhuis werd vervoerd. De vrouw overleed woensdagochtend in het ziekenhuis.

Onduidelijke doodsoorzaak

Omdat de doodsoorzaak onduidelijk is wordt er vandaag sectie verricht op het lichaam van de overleden vrouw.

Ook doet een Team Forensische Opsporing onderzoek in de woning waar het slachtoffer werd aangetroffen.

Aanhoudingen

In verband met het overlijden van de Haagse vrouw zijn drie verdachten aangehouden, een 53-jarige man en een 24-jarige vrouw beiden uit Den Haag en een 32-jarige vrouw uit Zoetermeer.