Geboortegolf girafjes in Safaripark Beekse Bergen

De geboortegolf in Safaripark Beekse Bergen lijkt aan te houden: eergisteren, gisteren én vanochtend werd er een Rothschild giraffe geboren. Het is uniek voor Safaripark Beekse Bergen, dat er zo veel giraffen zijn geboren in zo'n korte tijd.

Eergisteren mocht Safaripark Beekse Bergen een vrouwelijke babygiraf verwelkomen. "Het is altijd spannend of een pasgeboren jong goed en zelfstandig gaat drinken, maar dat heeft deze dame al gedaan. Gelukkig gaat het hartstikke goed met haar.", zegt dierverzorger Kris Jansen. Gisterochtend werd er weer een girafje geboren, maar helaas bleek het om een doodgeboren jong te gaan. Tot slot werd er vanochtend nóg een babygirafje geboren, waar het tot nu toe gelukkig goed mee gaat. Het geslacht van dit girafje is nog niet bepaald.

Drie babygirafjes te bewonderen

Op drie januari werd er ook al een mannelijke giraf geboren, Milo, waar het heel goed mee gaat. Er zijn nu in totaal dus drie babygirafjes te bewonderen in Safaripark Beekse Bergen. Ze staan de komende dagen met de rest van de groep giraffen in het binnenverblijf. Buiten ligt namelijk nog ijs op de savanne wat gevaar op uitglijders geeft. Bovendien is het voor de jonge giraffes nog veel te koud buiten. Het binnenverblijf is de hele dag geopend voor bezoekers.

Bedreigde diersoort

De Rothschild giraffe is een bedreigde diersoort door stroperij en verlies van leefgebied. Er zijn in de natuur nog circa 1500 individuen. Safaripark Beekse Bergen neemt deel aan het Europese fokprogramma voor de Rothschild giraffe. Het programma zorgt ervoor dat er in Europese dierentuinen met zorg wordt uitgekiend hoe een genetisch zo gezond mogelijke giraffenpopulatie wordt opgebouwd voor de toekomst. In dierentuinen planten giraffen zich goed voort.