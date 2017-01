Gestolen Van Gogh terug naar Nederland

De afgelopen week werd duidelijk dat het werk van Vincent van Gogh ‘Zeegezicht bij Scheveningen’ terugkomt naar het Van Gogh Museum in Nederland. Ruim veertien jaar geleden werd het doek uit het museum gestolen en doorverkocht. Het schilderij werd in september teruggevonden tijdens een groot onderzoek naar de Camorra, de maffia in Napels. Om de terugkomst te vieren is van februari tot en met 30 maart (geboortedag Van Gogh) in Den Haag en Scheveningen een dubbeltentoonstelling over ‘Van Gogh in Scheveningen’ te zien.

Van december 1881 tot september 1883 verbleef Vincent van Gogh in Den Haag en Scheveningen. Hij vestigde zich aan de Schenkweg in Den Haag waar hij ook zijn atelier had. Scheveningen was echter de grote liefde van Van Gogh. Hij schetste en schilderde er geregeld en had er graag zijn atelier gehad, maar ‘Scheveningen is horrible duur’.

In Muzee Scheveningen is een pop-up tentoonstelling te zien, waarbij reproducties van het Scheveningse werk van Van Gogh op twaalf banieren worden getoond. Het oeuvre wordt in de historische context geplaatst. De bezoeker ervaart het Scheveningen van de kunstenaar door letterlijk terug te gaan naar de tweede helft van de negentiende eeuw.

In de Vincent van Gogh Experience in het Jan van Goyenhuis in het Oude Centrum gaat de aandacht uit naar de totstandkoning van het genre ‘Zeegezicht’. Hier wordt het verhaal verteld hoe schilders uit de nabije omgeving aan dit genre hebben bijgedragen en in hoeverre Van Gogh met zijn werk aan deze kunstenaars verwant is. Op beide tentoonstellingen is de kunstenaar zelf onze gids. Zijn briefcitaten nemen ons mee naar Scheveningen-Bad en Scheveningen-Dorp.