Bonnetjesaffaire blijft aan VVD kleven

Het zal vandaag duidelijk worden of de zogenoemde ‘Bonnetjesaffaire’ rond de Teevendeal nog een bewindsvoerder het zijn positie gaat kosten. Na het aftreden van Teeven, Ivo Opstelen en een opgestapte Kamervoorzitter leek de affaire afgedaan te zijn, maar na de onthulling van een geheime e-mail is de Kamer met de minister Aard van der Steur hierover in debat.

In het boek ‘De rekening van Rutte’ wordt door Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan staat een reconstructie hoe het kabinet-Rutte is omgegaan met de affaire. Hierin wordt ook een tot nu toe geheime e-mail onthult waaruit blijkt dat de Kamer onjuist is geïnformeerd.

Uit de mail zou blijken dat Van der Steur als Kamerlid adviseerde om informatie te schrappen en niet bekend te maken aan de Kamer. Dit zorgde ervoor dat de bedragen van de Teevendeal niet bekend werden gemaakt.