Onderzoek naar betrokkenheid agent bij overlijden dakloze arrestant

De 68-jarige man die op dinsdagavond 17 januari in Amersfoort werd aangehouden en bij de insluiting een duw kreeg en gewond raakte, is woensdag 25 januari overleden. dit meldt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.

De man, zonder bekende woon- en verblijfplaats, werd die avond rond 22.30 uur wegens openbare dronkenschap aangehouden. Hij werd meegenomen naar het bureau in Amersfoort om ingesloten te worden. De man werkte niet mee en bij de insluiting kreeg hij een duw van een agent. Hij kwam te vallen en raakte hierbij gewond aan zijn hoofd. Vervolgens is hij voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Op woensdag 25 januari is hij echter overleden.

Op woensdag 18 januari startte het onderzoek door de Rijksrecherche. Op basis van de eerste bevindingen heeft de officier van justitie de agent die de duw had gegeven, aangemerkt als verdachte. Nu de arrestant is komen te overlijden, is de verdenking jegens hem dood door schuld. De Rijksrecherche zet het onderzoek voort.