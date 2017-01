Haagse advocate hoort OM 40 maanden celstraf eisen wegens miljoenenfraude

Donderdag heeft de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag in hoger beroep veertig maanden cel geëist tegen een inmiddels 57-jarige ex-advocate uit Den Haag wegens miljoenenfraude in de periode 2008 tot 2012. Dit heeft het OM donderdag bekendgemaakt.

'Het gaat in totaal om ruim vier miljoen euro. Ze heeft zich in de visie van het OM schuldig gemaakt aan oplichting van meerdere organisaties, waaronder enkele wooncorporaties, valsheid in geschrift en witwassen', aldus het OM.

De ex-advocate was eigenaar van een advocatenkantoor in Den Haag en Amersfoort. Door haar strafbare handelen kon zij miljoenen bijschrijven op haar rekening. Dit deed zij door cliënten hoge bedragen te laten overmaken door valse stukken op te (laten) stellen.

'Dure juwelen verduisterd'

In deze stukken werden cliënten verzocht geld in een depot te storten. Het geld besteedde ze vervolgens aan juwelen, auto’s, dure kleding en andere goederen. Ook zou ze dure juwelen van ruim een ton hebben verduisterd bij een juwelier uit Krimpen aan den IJssel.

In hoger beroep stelde de verdachte zich op het standpunt dat zij de feiten in het geheel niet heeft gepleegd,. Ze wijst haar ex-man en kantoorpersoneel aan als degenen die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn.

'PTSS'

Ze stelde dat ze er ook geen weet van heeft gehad als gevolg van de geconstateerde posttraumatische stressstoornis (PTSS): er zou, zo stelt ze, aantoonbaar sprake zijn geweest van zwaar psychologisch en economisch geweld, naast het fysieke en seksuele geweld door wijlen haar ex-echtgenoot.

Toerekeningsvatbaar

Deskundigen hebben inderdaad vastgesteld dat verdachte lijdt aan PTSS echter niet vastgesteld is dat de strafbare feiten haar niet kunnen worden toegerekend. Er is geen duidelijke causale relatie, aldus de deskundigen. Dit brengt met zich dat het OM vindt dat ze toerekeningsvatbaar is.

Overigens is er, zo vindt de advocaat-generaal, ook meer dan voldoende bewijs in dossier aanwezig dat wijst naar verdachte. Ze is dan ook strafbaar en een geheel onvoorwaardelijke celstraf van aanzienlijke duur is hier op zijn plaats, aldus de advocaat-generaal. De rechtbank veroordeelde de vrouw, conform de eis van de officier van justitie, tot drieënhalf jaar cel. De verdachte stelde hoger beroep in. Door het tijdsverloop valt de strafeis in hoger beroep twee maanden lager uit. De uitspraak is naar verwachting over twee weken.