Van der Steur houdt de eer aan zichzelf

Na een heftig debat in de Tweede Kamer over de bonnentjesaffaire, heeft minister Ard van der Steur rond 20.00 uur zijn vertrek aangekondigd en gezegd zijn ontslag aan de Koning aan te gaan bieden.

Hij neemt ontslag vanwege de bonnetjesaffaire, ook wel bekend als de Teevendeal. De minister moest zich in het debat verantwoorden voor de rol die hij als VVD-Kamerlid speelde bij deze affaire.

Rond 20.00 uur nam minister Van der Steur het woord en kondigde hij zijn ontslag aan. Hij vindt dat hij onvoldoende vertrouwen heeft van de Tweede Kamer. Tijdens het debat zei hij geëmotioneerd dat hij het einde of de stemming over een motie van wantrouwen niet wilde afwachten.

Blok volgt Van der Steur op

VVD-minister Stef Blok (Wonen) is vrijdag als opvolger van Van der Steur benoemd als minister van Veiligheid en Justitie. De portefeuille van Blok, die van Rijksdienst en Wonen is vrijdag overgenomen door minister Plasterk. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, heeft, overeenkomstig hetgeen staatsrechtelijk gebruikelijk is, in aansluiting op de ontslagaanvraag van de minister van Veiligheid en Justitie, zijn functie ter beschikking gesteld aan de koning. Deze heeft de terbeschikkingstelling niet aanvaard wat betekent dat Dijkhoff gewoon staatssecretaris van Veiligheid en Justitie blijft.