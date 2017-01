23-jarige vrouw ernstig gewond na aanrijding Amsterdam

Bij een aanrijding op de Spaklerweg in Amsterdam is een 23-jarige voetgangster donderdagavond zwaargewond geraakt.

De vrouw stak rond 20.15 uur de rijbaan van de Spaklerweg over waar zij werd aangereden door een man in een personenauto. De bestuurder van de auto, een 66-jarige man, is aangehouden en verhoord, zoals gebruikelijk na ernstige verkeersongevallen. Er is geen indicatie van alcoholgebruik door de bestuurder geconstateerd. Hij is inmiddels weer vrij.

De vrouw had ernstig letsel en ligt nog in kritieke toestand. De politie meldde eerder onterecht dat de vrouw was overleden.