23-jarige vrouw overleden na aanrijding

Een 23-jarige vrouw is vannacht in het ziekenhuis overleden nadat zij gisteravond werd geschept door een personenauto in Amsterdam.

Om 20.15 uur op 26 januari stak de 23-jarige vrouw de rijbaan over waar zij werd aangereden door een man in een personenauto. De vrouw werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto, een 66-jarige man, is aangehouden en verhoord, zoals gebruikelijk na ernstige verkeersongevallen. Er is geen indicatie van alcoholgebruik door de bestuurder geconstateerd. Hij is inmiddels weer vrij.