Wijkagente mishandeld door verwarde man

Een Puttense wijkagente is woensdagochtend 25 januari geschopt en geslagen door een, zo bleek later, verwarde 44-jarige man uit Putten. Hierbij liep ze enkele gekneusde vingers op. De man is uiteindelijk in zijn woning aangehouden en inmiddels vrijwillig opgenomen.

De wijkagente liep door het centrum toen zij op de Kerkstraat aangesproken werd door de man. Hij beweerde dat er bij een winkel in de buurt gestolen werd en maande de wijkagente daar iets aan te doen. De agente vroeg welke winkel de man bedoelde, waarna hij een winkel aanwees. Daarop ging de agente zelf naar de winkel toe om te informeren wat er gaande was. Er bleek niets te zijn gebeurd.

Beledigingen

Terwijl de agente in gesprek was in de winkel, kwam de man aanlopen en blokkeerde de ingang. Drie klanten die in de zaak waren konden daardoor de winkel niet uit. De agente duwde de man zachtjes naar achteren zodat de klanten de winkel uit konden. Toen zij weer buiten stond met de man uitte deze diverse zeer grove beledigingen in de richting van de agente. De agente vertelde de man vervolgens dat hij aangehouden werd en mee moest naar het politiebureau.

Gepepperd

De man begon direct met zijn armen te zwaaien, liep op de agente af en probeerde haar te slaan. De agente waarschuwde de man herhaaldelijk dat hij zijn verzet moest staken en moest meerdere keren wegduiken om niet geraakt te worden. Op een gegeven moment trapte de man de agente ineens vol in de maag. Hierop heeft ze de man gepepperd. De man bleef echter proberen de agente te slaan en schoppen.

Naar politiebureau

Toen de man een woning in wilde lopen probeerde de agente hem nog tegen te houden, maar kreeg ze opnieuw een schop van de man. Hierdoor lukte het de man zijn woning in te vluchten. Met behulp van meerdere collega’s is de man even later alsnog in zijn woning onder controle gebracht en naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Daarna heeft de man zich vrijwillig laten opnemen.

Aangifte

De politie doet bij elke vorm van verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen aangifte, zo ook na dit incident. In vrijwel alle gevallen is de strafeis van het OM ook hoger bij geweld tegen mensen met een publieke functie. De politie maakt een proces-verbaal op over het voorval en draagt dit ter beoordeling over aan het OM.