Aanhouding na brand door hennepkwekerij

Rond 21:50 uur kwam bij de hulpverleningsdiensten een melding binnen. Voorbijgangers hadden gezien dat in een pand in de Nieuwe Ebbingestraat veel rook stond. Het pand en de naastgelegen percelen zijn direct ontruimd en de brandweer heeft de brandhaard opgezocht. De smeulende brandhaard kon uiteindelijk geblust worden. Bij controle van het pand werd op de eerste etage een hennepkwekerij met bijna 300 planten aangetroffen. Hierop is de bewoner aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor. Zijn auto en twee telefoons zijn in beslag genomen.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Vanwege de grote gevaarzetting is gekozen voor een zo snel mogelijke ontruiming van de hennepkwekerij. Het energiebedrijf heeft het pand afgesloten van gas en elektriciteit.