Brand bij snackfabrikant New Forrest in Wijk bij Duurstede

Kort na middernacht is er brand uitgebroken in de fabriek van snackfabrikant New Forrest (voorheen Royaan), gelegen aan de Watermolenweg 7 in Wijk bij Duurstede. In de fabriek worden snacks van het merk Kwekkeboom Oven en Buitenhuis geproduceerd. De brandweer was snel ter plaatse en had omstreeks 05:00 uur de brand onder controle. Er zijn geen gewonden of slachtoffers. Dit meldt de gemeente Wijk bij Duurstede