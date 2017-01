Schaatsen kan nu, straks niet meer door dooi

Wie z'n schaatsen nog wil onderbinden moet dat vandaag doen want het gaat dooien. De ochtend begint koud met lichte, lokaal matige vorst. Het is aanvankelijk nagenoeg onbewolkt, in de loop van de dag trekken er van het zuiden uit velden sluierbewolking over.

De zon schijnt hier nog wel grotendeels doorheen. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het noorden tot 7°C in het zuidoosten van het land. De zuidoostelijke wind is zwak tot matig, in het Waddengebied enige tijd vrij krachtig.

Komende nacht trekken er enkele wolkenvelden over het land. Het blijft vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van iets onder het vriespunt in het noordoosten van het land tot 4°C in Zeeland. De zuidoostenwind is matig, aan de kust van tijd tot tijd vrij krachtig.

Morgen overdag wordt de bewolking van het westen uit geleidelijk dikker en vooral in de avond is er kans op lichte regen of motregen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 6°C in het noorden tot 9°C in het zuiden van het land. De zuidelijke wind is matig, langs de kust af en toe vrij krachtig.