Grootste gayfeest van Friesland in Neushoorn

Neushoorn

De afgelopen vier jaar maakte DIZZ al furore als hét homofeest in Friesland. De afgelopen edities werden op verschillende locaties in de Leeuwarder binnenstad georganiseerd, maar nu is het tijd voor Neushoorn. Wietze Meetsma, programmeur Neushoorn: “De visie vanuit Neushoorn is dat we er zijn voor iedereen. Dus ligt het voor de hand dat we graag meewerken aan deze feesten voor en door de gay scene van het noorden. Wij verwelkomen DIZZ met open armen”.

DIZZ

DIZZ is er “for all flavours”, jong, oud, homo, hetero, biseksueel, transgender of questioning (LGBTQ). In het voormalig poppodium 058 (nu opgegaan in Neushoorn) werd een aantal jaren geleden al Pink Xplosion georganiseerd. Daar vanuit is DIZZ voortgekomen bestaande uit een team van gedreven Leeuwarder organisatoren Chris Mustamu, Sipke Hogeboom, Dennis Uygul en Julia Bruinsma.

Line-up

Hoofdact op het event is niemand minder dan de flamboyante Diva MayDay, één van Nederlands bekendste travestie-artiesten uit Amsterdam. Ook maakt de jonge energieke ambitieuze DJ Samaker zijn opwachting.

Wethouder van Cultuur

Special guest van deze avond is Sjoerd Feitsma, wethouder Cultuur van de gemeente Leeuwarden. Hij opent het feest en zal in gaan op Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa 2018. Hij betiteld Leeuwarden als een stad waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn.