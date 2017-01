Fietsster overleden na verkeersongeval in Amersfoort

Rond 07.30 uur spoedden meerdere hulpdiensten naar het ongeval. De fietsster, een 47-jarige vrouw uit Leusden, was aangereden door een automobilist en lag op de grond. Toen ze op de grond lag zag een andere automobilist het ongeval dat was gebeurd over het hoofd en reed het slachtoffer eveneens aan. Zij raakte daardoor ernstig gewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen kwam te overlijden. De betrokken automobilisten worden op dit moment gehoord. De kruising werd langere tijd afgesloten voor het overige verkeer in verband met het onderzoek.