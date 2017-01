Minister Plasterk neemt portefeuille over van minister Blok

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, neem de portefeuille over van minister Blok die vandaag is benoemd tot minister van Veiligheid en Jusitie.

Blok was eerder minister van Wonen en Rijksdienst. De beleidsterreinen van Wonen en Rijksdienst vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en is hierdoor makkelijk in te passen in de portefeuille van Plasterk.

Stef Blok werd vandaag benoemd tot minister van Veiligheid en Justitie omdat minister Aard van der Steur zijn ontslag heeft aangeboden aan Koning. Dit naar aanleiding van de bonnetjesaffaire die samenhangt met de omstreden Teeven-deal met crimineel Cees H.

De post van minister van Veiligheid en Justitie werd eerder al tijdelijk waargenomen door Blok nadat toenmalig minister Ivo Opsteltten en staatssecretaris Fred Teeven het veld moesten ruimen om dezelfde affaire.