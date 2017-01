Gemeenteraad Terneuzen stelt proef met basisinkomen tijdelijk uit

De proef met het basisinkomen werd donderdag geblokkeerd door het ministerie van Sociale Zaken. In de proef zouden 20 bijstandgerechtigden hun uitkering inruilen tegen een basisinkomen van 993 euro per maand zonder enige verplichting. De gemeente is van mening dat zo'n inkomen stress vermindert en dat de proefpersonen daardoor gezonder gaan leven en meer gaan meedoen in de samenleving. Nu hebben mensen die in de bijstand zitten een sollicitatieplicht en moeten zij geld teruggeven als ze bijverdienen. Dit melden meerdere media vrijdag.

Proef basisinkomen

De proef met het basisinkomen zou twee jaar gaan duren. Tijdens de proefperiode moet gaan blijken of de bijstandgerechtigden dan meer initiatief gaan tonen, wat hun gezondheid ten goede zou kunnen komen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de gezondheidstoestand van langdurig bijstandgerechtigden vaak minder goed is.

Participatiewet

Volgens het ministerie van Sociale Zaken is een basisinkomen in strijd met de participatiewet die bepaalt dat iemand met een uitkering een tegenprestatie moet leveren en verplicht moet meewerken. De gemeenteraad van Terneuzen wil nu eerst met het ministerie rond de tafel om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een experiment. De verantwoordelijke wethouder Cees Liefting zal hierover gaan overleggen met het ministerie. Hij hoopt dat 'zijn' basisinkomen er toch nog komt. Voor zijn plan was heel veel aandacht. De wethouder tegen omroep Zeeland: '"We hebben een steen in een vijver gegooid en die heeft voor heel veel rimpelingen gezorgd. Zelfs tot in Shanghai. Het is een flinke steen geweest..