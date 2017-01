Woningen ontruimd na vondst amfetaminelab in garagebox onder flat

Donderdag zijn negen bovengelegen woningen in Voorburg een groot deel van de avond ontruimd geweest nadat er eerder op de middag in een garagebox onder een flat aan de Bosboom-Toussaintstraat een amfetaminelab werd aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Veiligheidsoverwegingen.

Bij de politie kwam omstreeks 16.00 uur de melding binnen dat er in de garagebox mogelijk een hennepkwekerij gevestigd zou zijn. Agenten gingen met de brandweer ter plaatse poolshoogte nemen en troffen geen hennepkwekerij aan, maar een amfetaminelab. Direct werd een ruime afzetting gecreëerd en werden uit voorzorg negen bovenliggende woningen ontruimd.

LFO

De Landelijke Faciliteit Ontmantelingen (LFO) kwam ter plaatse en beoordeelde dat het laboratorium vrijdag ontmanteld kon worden en dat er geen direct gevaar voor de omwonenden was. De bewoners mochten in de loop van de avond terug naar huis. De districtsrecherche onderzoekt de zaak en stelt een onderzoek in naar de huurder van de garagebox.